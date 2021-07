Robert Downey Sr è morto a 85 anni | era il padre della star Marvel

Advertising

marzialettera : RT @nasoliscio: oltre al cast della marvel robert downey jr ha unfollowato pure johnny depp bene qua vi dico che è appena cominciata la mia… - GabyTac1994 : RT @badtasteit: #RobertDowneySr è morto a 85 anni, addio al regista e attore padre della star dell'Universo Marvel - elisabe03391819 : RT @nasoliscio: oltre al cast della marvel robert downey jr ha unfollowato pure johnny depp bene qua vi dico che è appena cominciata la mia… - imxbitch : RT @escapatuamor: il padre di robert downey jr è morto, mi dispiace un sacco ?? - escapatuamor : il padre di robert downey jr è morto, mi dispiace un sacco ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Robert Downey

Un grave lutto ha colpito l'attoreJr ., star di livello mondiale grazie al suo ruolo come Iron Man nell'MCU: è morto il padre,Sr. Secondo quanto riportano le fonti estere, lo stimato regista è morto nella ...Lutto per l'attoreJr . Suo padre,JohnSr. , si è spento all'età di 85 anni. Nato a New York il 24 giugno 1935 dalla modella Elizabeth McLauchlen e dal manager di motel e ristoranti...L'Occhio: quotidiano online | ultime notizie, news, su politica, cronaca, economia, spettacoli, musica, cultura, scienza, tecnologia ...Robert Downey Sr., il padre di Robert Downey Jr. la celebre star di Iron Man. L’attore e regista dopo una luna lotta contro il Parkinson ci lascia oggi all’età di 85 anni. L’annuncio è stato dato poc ...