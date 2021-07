Rivoluzione a Pomeriggio 5, ecco cosa cambierà a settembre 2021! (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ritorna a settembre l’atteso appuntamento con il programma Pomeriggio 5 condotto da Barbara D’Urso, tuttavia il format prevederà qualche importante modifica, vediamo qui di seguito quali. Il programma, in onda da ben quattordici anni, enuncia Piersilvio Berlusconi, cambierà impostazione andando maggiormente verso un tipo di programma informativo e di cronaca a differenza di quello fatto sin ora dove le notizie e le informazioni venivano fuse con l’intrattenimento. Lo sfogo di Deffy sul web, “Le parole feriscono” L'ex cantante di Amici parla a proposito ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ritorna al’atteso appuntamento con il programma5 condotto da Barbara D’Urso, tuttavia il format prevederà qualche importante modifica, vediamo qui di seguito quali. Il programma, in onda da ben quattordici anni, enuncia Piersilvio Berlusconi,impostazione andando maggiormente verso un tipo di programma informativo e di cronaca a differenza di quello fatto sin ora dove le notizie e le informazioni venivano fuse con l’intrattenimento. Lo sfogo di Deffy sul web, “Le parole feriscono” L'ex cantante di Amici parla a proposito ...

