Rinviata la cabina di regia sulla riforma della giustizia penale

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Con il passare delle ore è sembrata sempre più probabile l'ipotesi di un rinvio. E infatti, come aveva anticipato Il Foglio e come hanno reso noto fonti di Palazzo Chigi, non si terrà oggi ladidel processo. Con la giornata di oggi che sarà dedicata al confronto tra le varie forze politichemaggioranza che ancora devono trovare una sintesi definitiva sulle specificheproposta dal ministro Cartabia (e sui cui grava anche l'inquietudine dei grillini sempre più sull'orlo di una crisi di nervi). Come ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rinviata cabina

Il Foglio

L'autopsia, prevista ieri, è statadi 24 ore perché mancavano avvisi e notifiche a tutte ... Dalla sua, ha assicurato di non essersi accorto di nulla. ...I dati dell'ultimo monitoraggio settimanale delladi regia confermano dunque il trend ...Mario Draghi si sarebbe mostrato preoccupato dalla variante Delta del coronavirus - e venirela ...Il clima è teso. Da un lato c'è la necessità di non perdere altro tempo, dall'altro lato la minaccia, da parte del Movimento 5 stelle, di non firmare il via libera ...L'artista Teo Pirisi, in arte Moneyless, purtroppo è stato ricoverato in ospedale per un problema di salute. I lavori di trasformazione del playground del giardino in un'opera d'arte sono rimandati a ...