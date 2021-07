Rinnovabili, Engie: 80 Gw entro 2025 per carbon neutrality entro 2045 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - La transizione energetica è al centro del modello di business di Engie. L'azienda, infatti, ha recentemente annunciato la volontà di raggiungere l'obiettivo della carbon neutrality nel 2045. “Come Gruppo abbiamo ambiziosi obiettivi di carbon neutrality e per poterli raggiungere abbiamo focalizzato la nostra strategia su azioni volte a semplificare la nostra organizzazione e a consolidare il suo ruolo chiave nella riduzione dell'impatto ambientale" afferma Damien Terouanne, ceo di Engie Italia. "Stiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - La transizione energetica è al cdel modello di business di. L'azienda, infatti, ha recentemente annunciato la volontà di raggiungere l'obiettivo dellanel. “Come Gruppo abbiamo ambiziosi obiettivi die per poterli raggiungere abbiamo focalizzato la nostra strategia su azioni volte a semplificare la nostra organizzazione e a consolidare il suo ruolo chiave nella riduzione dell'impatto ambientale" afferma Damien Terouanne, ceo diItalia. "Stiamo ...

Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Rinnovabili, da Engie tre nuovi impianti in Sicilia - - blogsicilia : #notizie #sicilia Rinnovabili, da Engie tre nuovi impianti in Sicilia - - Affaritaliani : Rinnovabili, Touranne (Engie): Italia, progetti di lungo periodo - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Rinnovabili, da Engie tre nuovi impianti in Sicilia - - Italpress : Rinnovabili, da Engie tre nuovi impianti in Sicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovabili Engie Rinnovabili, Touranne (Engie): Italia, progetti di lungo periodo "Serve soprattutto una semplificazione più consistente del processo autorizzativo necessario alla costruzione di questi impianti - dice Samuel Renard, direttore Energie Rinnovabili di Engie Italia - ...

Tg Economia - 5/7/2021 Condividi l'articolo su: ARTICOLO PUBBLICATO IL 5 Luglio 2021 In questa edizione: - Negli ultimi 20 anni piu tasse per 166 mld - Le famiglie europee continuano a risparmiare - Rinnovabili, da Engie tre nuovi impianti in Sicilia - Il faro del fisco sulle false fatturazioni gtr redazione Redazione TeleNicosia.it fondata nel luglio del 2013. La testata è iscritta al Tribunale ...

Rinnovabili, Engie: 80 Gw entro 2025 per carbon neutrality entro 2045 Adnkronos Rinnovabili, Engie: 80 Gw entro 2025 per carbon neutrality entro 2045 Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - La transizione energetica è al centro del modello di business di Engie. L'azienda, infatti, ha recentemente annunciato ...

Accordo CMA CGM-TotalEnergies per produrre BioGnl nel porto di Marsiglia Il progetto é in partnership con TotalEnergies, EveRé il centro di trattamento dei rifiuti e Eleng, controllata di Engie (gruppo energetico mondiale che opera nei settori della produzione e ...

"Serve soprattutto una semplificazione più consistente del processo autorizzativo necessario alla costruzione di questi impianti - dice Samuel Renard, direttore EnergiediItalia - ...Condividi l'articolo su: ARTICOLO PUBBLICATO IL 5 Luglio 2021 In questa edizione: - Negli ultimi 20 anni piu tasse per 166 mld - Le famiglie europee continuano a risparmiare -, datre nuovi impianti in Sicilia - Il faro del fisco sulle false fatturazioni gtr redazione Redazione TeleNicosia.it fondata nel luglio del 2013. La testata è iscritta al Tribunale ...Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - La transizione energetica è al centro del modello di business di Engie. L'azienda, infatti, ha recentemente annunciato ...Il progetto é in partnership con TotalEnergies, EveRé il centro di trattamento dei rifiuti e Eleng, controllata di Engie (gruppo energetico mondiale che opera nei settori della produzione e ...