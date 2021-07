Richard Donner: 5 momenti cult nella filmografia del regista (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ripercorriamo la carriera di Richard Donner, regista da poco scomparso, con cinque momenti di culto e irresistibili. Ci ha lasciati pochi giorni fa, all'età di 91 anni, Richard Donner, uno dei registi più versatili di Hollywood, cineasta popolare capace di passare da un genere all'altro con estrema disinvoltura, facendosi un nome sul grande schermo con l'horror, firmando il primo capitolo della saga di Damien Thorn, per poi ideare quello che è l'antesignano di tutti i film di supereroi che esistono oggi, il Superman interpretato da Christopher Reeve. E da lì l'avventura ad ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ripercorriamo la carriera dida poco scomparso, con cinquedio e irresistibili. Ci ha lasciati pochi giorni fa, all'età di 91 anni,, uno dei registi più versatili di Hollywood, cineasta popolare capace di passare da un genere all'altro con estrema disinvoltura, facendosi un nome sul grande schermo con l'horror, firmando il primo capitolo della saga di Damien Thorn, per poi ideare quello che è l'antesignano di tutti i film di supereroi che esistono oggi, il Superman interpretato da Christopher Reeve. E da lì l'avventura ad ...

ilpost : È morto il regista Richard Donner, noto per “I Goonies”, “Arma Letale” e “Superman” - salteditions : Tutti i #mercoledì pubblichiamo un frame particolarmente significativo per il #cinema e per noi! Oggi dedicato a… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Richard Donner: 5 momenti cult nella filmografia del regista - lmazza80 : Dai uno sguardo al mio ultimo articolo: Richard Donner, lascia il corpo a 91 anni, è stato il regista di Superman,… - mike_kato : RT @badtasteit: #RichardDonner è morto, addio al regista di Superman, I Goonies, Arma Letale -