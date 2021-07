Riccardo Pondi condannato a 24 anni: uccise la moglie mentre le figlie dormivano nell’altra stanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) Riccardo Pondi è stato condannato a 24 anni per l’omicidio della moglie Elisa Bravi avvenuto la notte tra il 18 e il 19 dicembre del 2019 nella loro villetta di Glorie di Bagnacavallo, nel Ravennate. Lui stesso quella notte confessò dicendo di aver aggredito la moglie che era a letto con lui stringendole il collo fino a ucciderla. Ventiquattro anni di carcere. Questa la decisione presa, dopo più di cinque ore di camera di consiglio, dalla Corte d’Assise di Ravenna nei confronti di Riccardo Pondi, quarantenne arrestato nella notte tra il ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 7 luglio 2021)è statoa 24per l’omicidio dellaElisa Bravi avvenuto la notte tra il 18 e il 19 dicembre del 2019 nella loro villetta di Glorie di Bagnacavallo, nel Ravennate. Lui stesso quella notte confessò dicendo di aver aggredito lache era a letto con lui stringendole il collo fino a ucciderla. Ventiquattrodi carcere. Questa la decisione presa, dopo più di cinque ore di camera di consiglio, dalla Corte d’Assise di Ravenna nei confronti di, quarantenne arrestato nella notte tra il ...

