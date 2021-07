Riapre Fico | la Disneyland» del cibo italiano

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Tra i vari significati del numero 7 nella numerologia, uno è la completezza.07 07 07 è la «magica» cifra che segna la riapertura di Fico Bologna, la «Disneyland» del cibo italiano, ovvero il giorno 7 del 7 ( luglio) alle 7 di sera. Parola d’ordine? Divertimento. Dopo il Grand Opening del 7 luglio, il parco aprirà continuativamente dal 22 luglio (dal giovedì alla domenica, dalle 11 alle 22, il sabato fino alle 24). Unico food park di questo genere a livello mondiale, erede del concetto di Expo Milano 2015 e simbolo della Food Valley, Fico dopo un anno di lavori e diventato un vero e proprio parco tematico, ideato per far vivere al visitatore un experience park «che coniuga passione per il cibo e divertimento», come ha raccontato Stefano Cigarini, il nuovo amministratore delegato di Fico Eataly World : «30 nuove attrazioni, 7 aree a tema, 26 tra Ristoranti e Street Food, 13 Fabbriche con show multimediali, una fattoria degli animali per emozionare grandi e piccoli. Una giornata speciale per chi ama gustare il buon cibo ed i piaceri della vita».