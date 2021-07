Riapertura stadi, la Lega calcio scrive al governo: le richieste (Di mercoledì 7 luglio 2021) Riapertura stadi, le società vogliono imitare un modello: in Italia la soglia massima degli spettatori è al 25% stadio Maradona (Getty Images)Rivedere le persone allo stadio in questo Europeo è stata una delle scene più belle. Ieri a Wembley per la semifinale erano presenti circa 65mila spettatori e per la finale di domenica il numero potrebbe essere più alto. Gli stadi pieni è un desiderio che hanno anche le istituzioni calcistiche italiane che vogliono imitare Spagna, Francia e Inghilterra dov’è già previsto il ritorno dei tifosi sugli spalti. L’Italia è ancora ferma al 25% della ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 7 luglio 2021), le società vogliono imitare un modello: in Italia la soglia massima degli spettatori è al 25%o Maradona (Getty Images)Rivedere le persone alloo in questo Europeo è stata una delle scene più belle. Ieri a Wembley per la semifinale erano presenti circa 65mila spettatori e per la finale di domenica il numero potrebbe essere più alto. Glipieni è un desiderio che hanno anche le istituzioni calcistiche italiane che vogliono imitare Spagna, Francia e Inghilterra dov’è già previsto il ritorno dei tifosi sugli spalti. L’Italia è ancora ferma al 25% della ...

