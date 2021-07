Riapertura scuole, paura per le varianti: si spinge per completare la vaccinazione al personale scolastico. Ma non c’è obbligo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il ritorno in classe in sicurezza è tornato al centro del dibattito ed è legato inevitabilmente alla campagna vaccinale: con le varianti che sembrano più minacciose il vaccino potrebbe fare la differenza. Ecco perchè si spinge verso l'accelerazione del completamento dell'immunizzazione della campagna vaccinale. Ma al momento, non esiste alcun obbligo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il ritorno in classe in sicurezza è tornato al centro del dibattito ed è legato inevitabilmente alla campagna vaccinale: con leche sembrano più minacciose il vaccino potrebbe fare la differenza. Ecco perchè siverso l'accelerazione del completamento dell'immunizzazione della campagna vaccinale. Ma al momento, non esiste alcun. L'articolo .

