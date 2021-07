Reutemann, il ricordo di 'El Gaucho Triste' dal biennio in Ferrari alla politica (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Mondo della F1, dopo l'elettrizzante doppio weekend di Zeltweg, piomba nello sconforto alla notizia del decesso a 79 anni di Carlos Reutemann, "El Gaucho Triste", un protagonista della Massima ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Mondo della F1, dopo l'elettrizzante doppio weekend di Zeltweg, piomba nello sconfortonotizia del decesso a 79 anni di Carlos, "El", un protagonista della Massima ...

Ultime Notizie dalla rete : Reutemann ricordo Reutemann, il ricordo di 'El Gaucho Triste' dal biennio in Ferrari alla politica Il Mondo della F1, dopo l'elettrizzante doppio weekend di Zeltweg, piomba nello sconforto alla notizia del decesso a 79 anni di Carlos Reutemann, "El Gaucho Triste", un protagonista della Massima Formula tra gli anni Settanta e Ottanta. Una carriera proficua ma non pienamente coronata dal successo quella dell'argentino, che emerse ...

Lutto in F1, morto l'ex ferrarista Carlos Reutemann ...ad un combattente Il ricordo di Paolo Ciccarone Se ne è andato in silenzio, dopo aver lottato fino alla fine. Da vero combattente come sempre è stato nella sua carriera agonistica. Carlos Reutemann ...

