Reutemann di nuovo in terapia intensiva: l'ex Ferrari lotta per la vita (Di mercoledì 7 luglio 2021) A fine maggio era stato dichiarato fuori pericolo dopo le dimissioni dall'ospedale di Rosario , nel quale Carlos Reutemann - ex pilota della Ferrari in F1 - era arrivato per un'emorragia intestinale. ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 luglio 2021) A fine maggio era stato dichiarato fuori pericolo dopo le dimissioni dall'ospedale di Rosario , nel quale Carlos- ex pilota dellain F1 - era arrivato per un'emorragia intestinale. ...

