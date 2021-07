Renzi vs Ferragnez, quanto è triste la politica ridotta a inseguire gli influencer (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug – Se si ha il 2% del consenso totale (Renzi), lo spirito di sopravvivenza suggerisce di non mettersi contro la coppia Chiara Ferragni-Federico Lucia (alias Fedez) che di followers ne ha circa 24 milioni. Il buon gusto e l’amor proprio, poi, dovrebbe indurre chiunque, soprattutto chi intenda far parte della classe dirigente italiana, a non considerare quei due degli interlocutori meritevoli d’attenzione. E per un semplice motivo: per discutere con degli ignoranti patologici devi obbligatoriamente scendere al loro infimo livello. Risulterebbe vano il tentativo di ampliare il discorso rendendolo profondo e minimamente aggrappato alla realtà. Il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug – Se si ha il 2% del consenso totale (), lo spirito di sopravvivenza suggerisce di non mettersi contro la coppia Chiara Ferragni-Federico Lucia (alias Fedez) che di followers ne ha circa 24 milioni. Il buon gusto e l’amor proprio, poi, dovrebbe indurre chiunque, soprattutto chi intenda far parte della classe dirigente italiana, a non considerare quei due degli interlocutori meritevoli d’attenzione. E per un semplice motivo: per discutere con degli ignoranti patologici devi obbligatoriamente scendere al loro infimo livello. Risulterebbe vano il tentativo di ampliare il discorso rendendolo profondo e minimamente aggrappato alla realtà. Il ...

