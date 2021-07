Reggio Calabria: al Cinema Metropolitano la presentazione del libro dal titolo “Il giusto assetto della mente. Demetrio Costantino, momenti di vita di un comunista riformista” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Martedì 13 luglio alle ore 17 al Cinema Metropolitano di Reggio Calabria (angolo Piazza Garibaldi) sarà presentato il volume “Il giusto assetto della mente. Demetrio Costantino, momenti di vita di un comunista riformista”, con la prefazione di Pier Luigi Bersani. Il libro scritto dal figlio Nino, dirigente della Cgil Calabria, attraverso anche il recupero di documenti relativi agli anni Cinquanta e ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Martedì 13 luglio alle ore 17 aldi(angolo Piazza Garibaldi) sarà presentato il volume “Ildidi un”, con la prefazione di Pier Luigi Bersani. Ilscritto dal figlio Nino, dirigenteCgil, attraverso anche il recupero di documenti relativi agli anni Cinquanta e ...

