Reddito di cittadinanza, a Lamezia 2 milioni di euro ai furbetti: erano 469 immigrati (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug — Ancora furbetti del Reddito di cittadinanza. A Lamezia Terme 469 immigrati sono stati scoperti a percepire indebitamente il lauto assegno tanto voluto dai Cinquestelle e pagato con i soldi degli italiani, per un ammontare di circa 2 milioni di euro. Gli stranieri, «beccati» dagli uomini della Guardia di finanza, non possedevano uno dei requisiti fondamentali (la residenza) per avere diritto al sussidio. I furbetti del Reddito di cittadinanza erano 469 stranieri Sussidio che sempre più spesso, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug — Ancoradeldi. ATerme 469sono stati scoperti a percepire indebitamente il lauto assegno tanto voluto dai Cinquestelle e pagato con i soldi degli italiani, per un ammontare di circa 2di. Gli stranieri, «beccati» dagli uomini della Guardia di finanza, non possedevano uno dei requisiti fondamentali (la residenza) per avere diritto al sussidio. Ideldi469 stranieri Sussidio che sempre più spesso, ...

