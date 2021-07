Recovery, Speranza: “20 miliardi per il rilancio del Servizio sanitario nazionale” (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Vogliamo chiudere la stagione dei tagli” al Servizio sanitario nazionale e “aprire quella degli investimenti”. E’ quanto ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nel suo intervento all’audizione alla Camera alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale sullo stato attuale e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Parla, quindi, dei “circa 20 miliardi che fanno parte del progetto” e sono “risorse per il rilancio del Servizio ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Vogliamo chiudere la stagione dei tagli” ale “aprire quella degli investimenti”. E’ quanto ha detto il ministro della Salute Robertonel suo intervento all’audizione alla Camera alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale sullo stato attuale e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Pianodi ripresa e resilienza. Parla, quindi, dei “circa 20che fanno parte del progetto” e sono “risorse per ildel...

