Real Madrid | Bale può salutare nel 2022 | ma a novembre vuole giocare i Mondiali in Qatar

L'esterno del Real Madrid, Gareth Bale, dopo l'eliminazione da Euro 2020 del suo Galles, ha risposto a delle domande dei giornalisti ma, quando gli è stato chiesto se quella fosse la sua ultima partita in Nazionale, lui ha preferito andarsene. Il calciatore ha ricevuto molte critiche per il suo comportamento ed ha deciso di rilasciare un'intervista all'emittente televisiva gallese S4C: "La gente fa domande stupide. Ovviamente adoro giocare per il Galles e voglio continuare a farlo. Giocherò con la nazionale fino a quando smetterò di giocare a calcio". Bale, però, stando a quanto riportato ...

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Emozione in casa Villar: il fratello Javier firma con il Real Madrid Una famiglia dai mille talenti, quella dei Villar . Javier, il fratello più piccolo di Gonzalo, anche lui centrocampista, ha appena firmato il contratto con il Real Madrid . Il calciatore era fino a oggi in forza alla cantera dell' Elche , il club spagnolo che ha lanciato nel grande calcio anche il centrocampista della Roma . Gonzalo ha celebrato il successo ...

Casa Villar: il fratello Javier passa al Real Madrid Spread the love Gioia in casa Villar: il fratello del romanista Gonzalo, Javier, è...

Real Madrid, anche se partisse Varane non ci sarebbero entrate in difesa TUTTO mercato WEB Calciomercato, Villar junior firma con il Real Madrid (FOTO) VILLAR FRATELLO REAL MADRID – Il calcio è di casa nella famiglia Villar. Il fratello minore di Gonzalo, ovvero Javier, è infatti approdato al Real Madrid. Il giovane centrale 18enne fino ad oggi milit ...

Manchester United-Bayern Monaco 2-1, nel 1999 tutto nel recupero Decisiva la doppietta di Riedle e il gol di Ricken Ad Amsterdam la squadra di Lippi, alla terza finale di Champions League consecutiva, deve piegarsi al Real Madrid di Jupp Heynckes che vince la ...

