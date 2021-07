Ragusa | registra di nascosto deposizione Borrometi in tribunale | Fnsi-Usigrai ' Gravissimo'

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Quanto accaduto in. La sfrontatezza dire con il telefonino il video della testimonianza di Paolo, nel processo per diffamazione nei confronti di Corrado Romano, è preoccupante". Lo affermano, in una nota, il segretario generale e il presidente della, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, e il segretario dell', Vittorio Di Trapani. "Siamo certi – proseguono – che l'Ordine dei giornalisti della Sicilia valuterà con celerità e rigore il comportamento della giornalista pubblicista. Ma ...

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Quanto accaduto in tribunale a Ragusa è gravissimo. La sfrontatezza di registrare con il telefonino il video della testimonianza di Paolo Borrometi, nel processo per ...