Raggi | Apriamo l' Olimpico per la finale dell' Italia Ma c' è il no di Sport e Salute

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 7 luglio 2021) La’Europeo rimarrà a Wembley, come la semidi ieri, vinta al cardiopalma con la Spagna. I timori per la variante Delta e i contagi di nuovo in crescita nel Regno Unito per settimane avevano fatto paventare l’ipotesi che i match potessero essere spostati. Il principale impianto candidato a sostituire l’arena londinese era lo stadiodi Roma. Alla fine non sarà così. Ma non è escluso che i tifosini possano ritrovarsi comunque all’per sostenere la nazionale. La proposta l’ha lanciata questa mattina la sindacaa Capitale ...