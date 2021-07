Ragazza rapinata all' uscita della stazione | tre testimoni bloccano il ladro

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Nella tarda serata di ieri i CarabinieriCompagnia di Modena hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di tentata rapina e lesioni personali, un cittadino di origini marocchine, 36enne. ...

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di tentata rapina e lesioni personali, un cittadino di origini marocchine, 36enne. ...... mentre per laessendo residente a Milano, è stato disposto l'obbligo di firma nel suo comune. I due saranno successivamente sottoposti a giudizio anche per la rapina. Afferma l'assessore ...Accusato di aver picchiato e rapinato una coppia di turisti svizzeri ... La coppia è stata avvicinata da uno sconosciuto che avrebbe chiesto l’amicizia sui social alla ragazza. Quando i due ragazzi si ...Modena 7 luglio 2021 - Nella tarda serata di ieri ha notato una ragazza, una studentessa 22enne che, uscendo dalla stazione ferroviaria, si stava dirigendo verso via Montecuccoli. Approfittando della ...