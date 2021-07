Raffaella Carrà | le cause della morte e la malattia tenuta nascosta | ' Stesso destino della madre'

Advertising

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - CaputoItalo : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: MORTE RAFFAELLA CARRÀ: LE TOCCANTI PAROLE DI LORELLA CUCCARINI - _TheHalfBlood_ : RT @xenomythos: Raffaella Carrà una donna che già negli anni ‘70 prendeva posizioni contro l’omofobia, già in anni bui per la nostra comuni… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

Leggi anche >, la presunta causa della morteera malata da qualche tempo e la scelta di non parlarne mai pubblicamente, come ha spiegato il compagno di vita Sergio ...Paolo De Andreis , storico capostruttura di Raiuno, ospite di Uno Mattina Estate , ricordanel giorno del corteo funebre che sarà trasmesso in diretta sulla rete ammiraglia della Rai a partire dalle 15.50 di oggi. 'Era nata una grande amicizia. Ho conosciutonel ...