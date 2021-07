Raffaella Carrà | la polemica sul ricordo dopo la sua morte | lo sfogo di Heather Parisi e di Roberta Capua

Leggi su funweek

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Ladiha portato con sé anche qualche, soprattutto per quanto riguarda alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che, alla ricerca di visibilitàla scomparsa di un’artista straordinaria ed iconica come lei, l’hanno ricordata in maniera più o meno smielata, magari con un velo di ipocrisia. Non sono i ricordi sentiti a causare, ovviamente, ma quelli un po’ troppo forzati. È per questo motivo che due personaggi comeedsono sbottate, sfogandosi ...