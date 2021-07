Raffaella Carrà | il lungo addio alla regina della tv inizia con il corteo funebre FOTO

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Dureranno tre giorni le esequie dell’artista morta all’età di 78 anni lunedì 5 luglio. Una grandezza, quellanazionale, testimoniata anche dal programma allestito per permettere a tutti di darle un ultimo saluto. Da casa sua, e poi per i luoghi simbolosua carriera, uncaratterizzato da lunghissimi applausi e che precede la camera ardente

Dureranno tre giorni le esequie dell'artista morta all'età di 78 anni lunedì 5 luglio. Una grandezza, quella dellanazionale, testimoniata anche dal programma allestito per permettere a tutti di darle un ultimo saluto. Da casa sua, e poi per i luoghi simbolo della sua carriera, un corteo caratterizzato ...non avrebbe voluto questo clamore intorno alla sua morte e, soprattutto, avrebbe detestato le passerelle mediatiche di colleghi che non la conoscevano davvero. Parola di Angelo Perrone ...