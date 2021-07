Raffaella Carrà e quel ballo sexy censurato in Italia

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Tra i vari episodi artistici della compiantanon possiamo non citare ilpiùmai visto della soubrette più famosa d’. Mai visto è il termine adatto in quanto questodal titolo ‘Hay que venir al sud‘ non fu mai trasmesso sulle tv nazionali, ma bensì unicamente sulla tv spagnola a causa della forte censura che ancora caratterizzava i nostri media negli anni 80. Nel 1978 infatti, mentre inl’erotismo televisivo era ancora un miraggio, in Spagna iniziarono a liberalizzare i contenuti permettendo spettacoli ed esibizioni un po’ più ...