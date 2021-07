Raffaella Carrà, Barbara Boncompagni: “Quando a 40 anni si sentiva pronta per i figli la natura ha detto ‘no’, e lei lo ha accettato” (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Bisogna tener conto che Raffaella si è dedicata interamente alla sua carriera, al suo grande talento ha sacrificato tanto della sua vita privata. Il lavoro era fondamentale nel suo percorso esistenziale”. Nella bella intervista rilasciata da Barbara Boncompagni al Corriere della Sera c’è Raffaella Carrà vista dagli occhi di chi la conosceva bene e l’ha amata tanto: “Papà era un uomo che vive da solo con tre figlie e si può immaginare in che stato abbia trovato la casa Raffaella Quando venne a vivere da noi. Io ero la più piccola e per tutte noi fu come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Bisogna tener conto chesi è dedicata interamente alla sua carriera, al suo grande talento ha sacrificato tanto della sua vita privata. Il lavoro era fondamentale nel suo percorso esistenziale”. Nella bella intervista rilasciata daal Corriere della Sera c’èvista dagli occhi di chi la conosceva bene e l’ha amata tanto: “Papà era un uomo che vive da solo con tree e si può immaginare in che stato abbia trovato la casavenne a vivere da noi. Io ero la più piccola e per tutte noi fu come ...

Advertising

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - rtl1025 : ?? Il riscaldamento prepartita da #Wembley a ritmo di Raffaella Carrà ?? Raffaella sarà la 23esima giocatrice in ca… - francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - UnoFRAtanti : RT @UnoFRAtanti: Anche in Grecia omaggiano Raffaella Carrà . Feta , che fantastica fantastica sta feta . - eadaimon : RT @j_gufo: Mentre Louis Enrique tifa per noi, i giornali spagnoli e il Primo Ministro onorano Raffaella Carrà, nostri connazionali rispond… -