Quel che resta del giorno, se il maggiordomo della regina Elisabetta "entra" nel film (Di mercoledì 7 luglio 2021) Quel che resta del giorno è il film in cui Anthony Hopkins interpreta un maggiordomo in una grande magione inglese. Per il ruolo l'attore premio Oscar ha chiesto consiglio addirittura al maggiordomo di Buckingham Palace Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 luglio 2021)chedelè ilin cui Anthony Hopkins interpreta unin una grande magione inglese. Per il ruolo l'attore premio Oscar ha chiesto consiglio addirittura aldi Buckingham Palace

Advertising

chetempochefa : “Quando si spegne ‘il Faro’, la navigazione diventa difficile, se non impossibile. E quella Luce, che ha permesso a… - RadioItalia : Ciao Raffaella. La presentatrice e showgirl è morta a 78 anni in seguito a una malattia che 'da qualche tempo aveva… - FranAltomare : Io comunque agli spagnoli voglio bene. Non c’è quel gusto sadico come quando battiamo una nazione a caso che voleva… - DPaganini23 : @ninabecks1 Essere dalla parte dei gay o dei neri, non significa non parlarne o non citarli mai. Quel fenomeno si c… - GiuseppeNanni57 : RT @OfficialTozzi: L'insegnamento cruciale è quello del limite: giochi fino a che reggono muscoli e monetine. E giochi nei luoghi deputati… -