Quando riaprono sale giochi | slot e scommesse? Ultime novità giugno e luglio

(Di mercoledì 7 luglio 2021)? E’ questa la domanda che molti italiani, perlopiù appassionati del gioco d’azzardo, si stanno ponendo e alla quale cercano una risposta. Ebbene le notizie in arrivo sono positive. Dopo una lunga attesa causata dal Covid-19, a partire da giovedì 1°sarà possibile accedervi. Delusione per chi sperava in una riapertura già nel mese di, ma quantomeno c’è una data. Tra poco meno di un mese e mezzo, dunque, via libera al ritorno ine ...

Advertising

CorriereCitta : Quando riaprono le discoteche: le ultime novità di luglio 2021, ecco cosa sappiamo - ammaiFiamma : @macosinonVALE @FerAlgaba Palazzo vecchio si visita facilmente perché è abbastanza vario e non è troppo dispersivo… - MamolkcsMamol : Discoteche, sale la rabbia dei gestori. Tutto fermo dopo l'ok del Cts, la colpa è di Roberto Speranza - Il Tempo - Franciscktrue : RT @manusnella: In Inghilterra riaprono. Noi pensiamo a quando chiudere. La scienza non è mai al 100%. Ha quel meraviglioso margine di erro… - salva_savior : @iannetts70 Dopo ferragosto, quando riaprono le scuole. Lì si diffonde meglio. -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono

Soltantoci sarà una decisione chiara potremo muoverci'. Un altro punto di domanda riguarda ... Ristoranti, palestre, eventi e pass: vademecum della… Fvg in zona arancione,le ...Le recenti immagini dei post - partita - anche in eventi istituzionali come il maxi schermo a Piazza del Popolo - sembrano non essere coerenti con le preoccupazioni espresse dal Governo. Se le ...In altri Paesi, comunque, la situazione è la stessa: la Variante Delta spaventa tutti. Discoteche chiuse e partite in piazza: “Ipocrisia bella e buona” Quanto sta accendo in Catalogna (Spagna) ne è ...A chi non è capitato di chiudere per sbaglio una pagina web? Grazie alla funzione di recupero presente in tutti i browser ormai, la cosa non è un problema ...