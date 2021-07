Quando la sanità non viaggia alla stessa velocità in Italia. Il caso di un cittadino pugliese. (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ci scrive Claudio e ci racconta delle sue disavventure sanitarie e socio-sanitarie in Puglia. Quando le cure non viaggiano alla stessa velocità in Italia. Spettabile Redazione Assocarenews, mi chiamo Claudio (nome di fantasia) di 39 anni da Bari – Palese. Sono un caregiver familiare a tempo pieno 24/7, convivente con i miei due genitori ultrasettantenni, invalidi l’una all’80% e l’altro al 100% con disabilità grave art.3 comma 3 in trattamento salvavita di emodialisi, ricoverato per Covid dallo scorso 15/03/2021 transitato per varie strutture cittadine e finito in dimissioni protette ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ci scrive Claudio e ci racconta delle sue disavventure sanitarie e socio-sanitarie in Puglia.le cure nonnoin. Spettabile Redazione Assocarenews, mi chiamo Claudio (nome di fantasia) di 39 anni da Bari – Palese. Sono un caregiver familiare a tempo pieno 24/7, convivente con i miei due genitori ultrasettantenni, invalidi l’una all’80% e l’altro al 100% con disabilità grave art.3 comma 3 in trattamento salvavita di emodialisi, ricoverato per Covid dallo scorso 15/03/2021 transitato per varie strutture cittadine e finito in dimissioni protette ...

