“Pulcinella che passione” a Pagani

Secondo appuntamento con Teatro Open Air. La rassegna teatrale, inaugurata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Pagani, domenica scorsa, è dedicata a bambini, ragazzi e genitori tra teatro, arte, scienza. Venerdì 9 luglio, alle 20, nel suggestivo chiostro del Carminello ad Arco, in via Matteotti a Pagani, si esibirà la compagnia "Le nuvole" della "Casa del Contemporaneo". "Pulcinella che passione", questo il titolo dello spettacolo con Antonello Furmiglieri, noto burattinaio. Teatro Open Air è una rassegna dedicata ai più giovani, a quelli che più di tutti hanno subito in questo tempo sospeso la privazione del teatro.

