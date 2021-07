Psg, visite mediche superate da Sergio Ramos. Si attende solo l’annuncio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sergio Ramos è a un passo dall’essere annunciato dal Paris Saint-Germain. L’esperto difensore spagnolo ha superato le visite mediche con il club francese fissate nella mattinata di oggi e a breve potrebbe essere annunciato dal club francese. Il giocatore firmerà un contratto per due anni. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 luglio 2021)è a un passo dall’essere annunciato dal Paris Saint-Germain. L’esperto difensore spagnolo ha superato lecon il club francese fissate nella mattinata di oggi e a breve potrebbe essere annunciato dal club francese. Il giocatore firmerà un contratto per due anni. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

