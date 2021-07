Psg prova l’affondo per Koulibaly, ma l’offerta non convince il Napoli (Di mercoledì 7 luglio 2021) Koulibaly nel mirino del Paris Saint Germain, ma l’offerta non convince il Napoli. Koulibaly è nella lista dei cedibili di ADL, il Psg prova l’affondo. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 7 luglio 2021)nel mirino del Paris Saint Germain, manonilè nella lista dei cedibili di ADL, il Psg. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

infoitsport : In Francia – Hakimi? La prova che Pochettino è ben integrato nel progetto PSG - Angelredblack1 : #Achraf in volo verso il #PSG. Vai #Hakimi e racconta ai tuoi compagni cosa si prova a ricevere uno stipendio puntu… - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli, il #PSG ci prova per #Koulibaly ?? Rifiutata la prima offerta. I dettagli #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomerca… - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli, il #PSG ci prova per #Koulibaly ?? Rifiutata la prima offerta. I dettagli #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomerca… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli, il #PSG ci prova per #Koulibaly ?? Rifiutata la prima offerta. I dettagli #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomerca… -

Ultime Notizie dalla rete : Psg prova Calciomercato, news e trattative di oggi LIVE ... le notizie principali di martedì 6 luglio: Hakimi ufficiale al PSG Tonali riscattato dal Milan, è ... accordo per contratto triennale Il Venezia prova il colpo Giovinco Hakimi, le cifre dell'operazione ...

Perché la Uefa non dice nulla sulle spese pazze del Psg ... ex compagno di doppio dell'emiro Tamim bin Hamad Al - Thani e suo diretto fiduciario, un lasciapassare speciale per iniettare montagne di liquidità in un sistema messo a dura prova da mesi di ...

Psg prova l'affondo per Koulibaly, ma l'offerta non convince il Napoli Forzazzurri Hakimi spiega perché proprio il PSG dopo l’Inter: “Condividiamo le stesse ambizioni” Achraf Hakimi ha parlato al sito ufficiale del PSG delle sue prime sensazioni dopo la firma sul contratto che legherà il giocatore al club francese ...

Camavinga, ci prova lo United: offerta da 25 milioni al Rennes Il Manchester United sarebbe pronto a rompere gli indugi per Eduardo Camavinga, centrocampista francese classe 2002 del Rennes, accostato anche a club come Juventus, Real Madrid e PSG: stando ...

... le notizie principali di martedì 6 luglio: Hakimi ufficiale alTonali riscattato dal Milan, è ... accordo per contratto triennale Il Veneziail colpo Giovinco Hakimi, le cifre dell'operazione ...... ex compagno di doppio dell'emiro Tamim bin Hamad Al - Thani e suo diretto fiduciario, un lasciapassare speciale per iniettare montagne di liquidità in un sistema messo a durada mesi di ...Achraf Hakimi ha parlato al sito ufficiale del PSG delle sue prime sensazioni dopo la firma sul contratto che legherà il giocatore al club francese ...Il Manchester United sarebbe pronto a rompere gli indugi per Eduardo Camavinga, centrocampista francese classe 2002 del Rennes, accostato anche a club come Juventus, Real Madrid e PSG: stando ...