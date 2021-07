PSG insaziabile - Pronto l' assalto anche a Pogba

Advertising

100x100Napoli : Il PSG non si ferma più -

Ultime Notizie dalla rete : PSG insaziabile

numero-diez.com

- Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sarebbe pronto l'assalto anche a Paul Pogba. Dopo Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, e in attesa dell'annuncio di accordo con Sergio ...E' proprio inutile, il tipico tifoso interista,per storia, ha già digerito uno ...vendere solamente il 'Flash di Marrakesh'(si vocifera per una cifra stratosferica di 80 milioni dal), ...PSG insaziabile – Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sarebbe pronto l’assalto anche a Paul Pogba. Dopo Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, e in attesa dell’annuncio di accordo con Sergio ...Il Barcellona deve far quadrare i conti e i calciatori che servono a far cassa ne ha davvero tanti Uno dei nomi che il club del Barça ha in mente per alleggerire il peso salariale e’ Miralem Pjanic , ...