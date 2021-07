Precampionato 2021, Serie A: il calendario amichevoli di tutte le squadre (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tutto pronto per un’estate di preparazione e di primi scampoli di grande calcio. Le venti squadre di Serie A sono pronte ai vari ritiri Precampionato – chi in città e chi in montagna, o chi addirittura al mare – e per iniziare a testare nuovi acquisti, nuovi schemi e nuovi stili di gioco. Grande attesa per le prossime settimane, Sportface.it vi terrà aggiornati sul programma di amichevoli di tutte le squadre italiane. calendario ATALANTA Da definire BOLOGNA 30 luglio Orario da definire, Bologna-Borussia Dortmund CAGLIARI – 17 luglio Ore 17:00, Cagliari-Real Vicenza 24 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tutto pronto per un’estate di preparazione e di primi scampoli di grande calcio. Le ventidiA sono pronte ai vari ritiri– chi in città e chi in montagna, o chi addirittura al mare – e per iniziare a testare nuovi acquisti, nuovi schemi e nuovi stili di gioco. Grande attesa per le prossime settimane, Sportface.it vi terrà aggiornati sul programma didileitaliane.ATALANTA Da definire BOLOGNA 30 luglio Orario da definire, Bologna-Borussia Dortmund CAGLIARI – 17 luglio Ore 17:00, Cagliari-Real Vicenza 24 ...

