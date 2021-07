Positiva la Borsa di Milano | allineata alle altre Borse europee

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 7 luglio 2021) (Tele) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performancedel Vecchio Continente. Le nuove stime economiche della Commissione europea hanno rivisto al rialzo la crescita per quest’anno e il prossimo del Vecchio Continente. La giornata di oggi culminerà in serata con i verbali della FED relativi all’ultima riunione di giugno. Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,182. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.803,3 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,34%), raggiunge 74,35 dollari per barile. ...