"Porca putt***, ma vattene affan***". Gli insulti di Mino Raiola a Paola Ferrari? Se la donna è di destra, non c'è reato (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ahi ahi ahi. Se sei donna e sei di destra, ti possono offendere senza pagarne le conseguenze. Se ti chiami Paola Ferrari, sei una giornalista sportiva, sei stata candidata in passato con La destra e non sei aggregata alla cricca tv radical-chic, non godrai della tutela della magistratura, anche se ti becchi un Vaffa e insulti vari da parte di uomo potente. Sarai tu, anzi, a dover pagare le spese processuali, come risulta dalla sentenza del tribunale civile di Roma che discolpa il procuratore sportivo Mino Raiola dall'accusa di diffamazione ai danni della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ahi ahi ahi. Se seie sei di, ti possono offendere senza pagarne le conseguenze. Se ti chiami, sei una giornalista sportiva, sei stata candidata in passato con Lae non sei aggregata alla cricca tv radical-chic, non godrai della tutela della magistratura, anche se ti becchi un Vaffa evari da parte di uomo potente. Sarai tu, anzi, a dover pagare le spese processuali, come risulta dalla sentenza del tribunale civile di Roma che discolpa il procuratore sportivodall'accusa di diffamazione ai danni della ...

