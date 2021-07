PON Piano estate scuole paritarie, pubblicate le integrazioni delle autorizzazioni (Di mercoledì 7 luglio 2021) Con nota del 1° giugno 2021 sono state pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione, nella sezione dedicata al PON “Per la Scuola”, le graduatorie definitive relative all’Avviso pubblico “Apprendimento e Socialità”. Con nuova nota il ministero trasmette il primo elenco identificativo delle scuole paritarie non commerciali che risultano in regola con gli adempimenti di cui all’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha introdotto la necessità della generazione del Codice unico di progetto (CUP) già prima ... Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 luglio 2021) Con nota del 1° giugno 2021 sono statesul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione, nella sezione dedicata al PON “Per la Scuola”, le graduatorie definitive relative all’Avviso pubblico “Apprendimento e Socialità”. Con nuova nota il ministero trasmette il primo elenco identificativonon commerciali che risultano in regola con gli adempimenti di cui all’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha introdotto la necessità della generazione del Codice unico di progetto (CUP) già prima ...

Advertising

MuccoPisano : @ardigiorgio chiedo scusa, ma dovrebbe sapere che le scuole sono ancora APERTE per via delle attività organizzate t… - iis_volta : Piano Estate: è iniziato il corso di canottaggio riservato ai nostri alunni, l'attività è stata organizzata nell'am… - Franc_Pon : @Signorasinasce Lo so, bisogna andare piano in certe zone, specialmente di notte. È successo anche a me, per fortun… -

Ultime Notizie dalla rete : PON Piano Iliad Internet Casa: le novità di luglio 2021 La società infatti ha annunciato il lancio della sua nuova linea XGS - PON simmetrico, questo ...99 euro , per attivare la promozione dovrà pagare 9,99 euro come contributo di avvio del piano. Nella ...

StudioSì, il prestito di Intesa San Paolo per gli studi universitari Sono insomma individuate delle regioni 'target' del PON, ossia aree in cui è maggiormente rilevante ...sfruttare il meccanismo delle rate mensili e la possibilità di scegliere la durata del piano di ...

Piano Scuola Estate 2021, pubblicato il Manuale operativo di Gestione [scarica PDF] Orizzonte Scuola "Primavera della partecipazione" evento di lancio dell’ antenna Campania – Sorrento L'Antenna della Città di Sorrento è la prima delle quattro Antenne delle regioni dell'obiettivo "Convergenza" della costituente RETE delle Antenne e dei Punti di Informazione locali promossa ...

Con il Piano Estate continua a scuola l’attività didattica Luigi Murciano / Gradisca Le attività dell’Istituto Comprensivo “Della Torre” non si sono concluse con l’ultima campanella di un anno difficile come quello condizionato dalla pandemia. Una quarantina ...

La società infatti ha annunciato il lancio della sua nuova linea XGS -simmetrico, questo ...99 euro , per attivare la promozione dovrà pagare 9,99 euro come contributo di avvio del. Nella ...Sono insomma individuate delle regioni 'target' del, ossia aree in cui è maggiormente rilevante ...sfruttare il meccanismo delle rate mensili e la possibilità di scegliere la durata deldi ...L'Antenna della Città di Sorrento è la prima delle quattro Antenne delle regioni dell'obiettivo "Convergenza" della costituente RETE delle Antenne e dei Punti di Informazione locali promossa ...Luigi Murciano / Gradisca Le attività dell’Istituto Comprensivo “Della Torre” non si sono concluse con l’ultima campanella di un anno difficile come quello condizionato dalla pandemia. Una quarantina ...