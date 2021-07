Pokémon GO festeggia i suoi 5 anni con un'estate italiana (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono passati cinque anni da quando abbiamo iniziato la nostra carriera di allenatori in giro per le città con Pokémon GO. Il videogioco Niantic è stato una rivoluzione e ha fatto correre per chilometri ragazzi e meno ragazzi, tutti a caccia dei Pokémon più rari da acchiappare. Poi è arrivata la Pandemia e anche Pokémon GO si è dovuto adattare alle restrizioni negli spostamenti. E gli sviluppatori hanno creato tutta una serie di bonus per giocare tra le mura domestiche. Ora la situazione sta cambiando e negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda, Niantic ha ha lanciato una campagna di ritorno (graduale) alla normalità, con ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono passati cinqueda quando abbiamo iniziato la nostra carriera di allenatori in giro per le città conGO. Il videogioco Niantic è stato una rivoluzione e ha fatto correre per chilometri ragazzi e meno ragazzi, tutti a caccia deipiù rari da acchiappare. Poi è arrivata la Pandemia e ancheGO si è dovuto adattare alle restrizioni negli spostamenti. E gli sviluppatori hanno creato tutta una serie di bonus per giocare tra le mura domestiche. Ora la situazione sta cambiando e negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda, Niantic ha ha lanciato una campagna di ritorno (graduale) alla normalità, con ...

