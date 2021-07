Advertising

CorriereQ : Pinterest vieta le pubblicità che parlano di perdita di peso - CorriereQ : Pinterest vieta le pubblicità che parlano di perdita di peso - LaStampa : Pinterest vieta le pubblicità che parlano di perdita di peso - StraNotizie : Pinterest vieta le pubblicità che parlano di perdita di peso - AshlinLuce : Pinterest vieta qualsiasi incitamento a dimagrire, instagram: IMPARA -

Ultime Notizie dalla rete : Pinterest vieta

La Repubblica

social in cui si condividono immagini e video con 478 milioni di utenti nel mondo blocca la pubblicità che parla di perdite di peso. Una nuova iniziativa contro il 'body shaming' che fermerà ...In pratica, a partire dal 1° luglio 2021,qualsiasi annuncio che contenga immagini o frasi riguardanti la perdita di peso . 'Con questa presa di posizione - si legge in una nota ...Il perizoma a vista, i crop top di pizzo (indossati anche dai ragazzi). La moda fa i conti con la “sexplosion” animata da chi, per una questione anagrafica, ha sofferto di più i mesi in cui toccarsi, ...Pinterest vieta le pubblicità che parlano di perdita di peso - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...