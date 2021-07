Pininfarina - Siglato l' accordo per il design dei veicoli Hercules Electric

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Laha sottoscritto unstrategico di lungo termine con laVehicles, azienda fondata a Detroit nel 2018 da James Breyer, ex manager della Ford, della General Motors, della Chrysler e della Magna. In particolare, l'atelier torinese avrà il compito di disegnare il pick-up elettrico Alpha, in arrivo sul mercato verso la fine del 2022, e altri prodotti attualmente in fase di sviluppo e prossimi ad essere annunciati dalla società statunitense. Collaborazione ad ampio spettro.è il più importanteer al mondo di automobili ad alte prestazioni ...

Quattroruote

è il più importante designer al mondo di automobili ad alte prestazioni e di lusso, con oltre 90 anni di esperienza nel design di veicoli per marchi come Ferrari, Maserati e Alfa Romeo. ...Il monopattino elettrico è proposto in due tinte: Maryne e Gold, con personalizzazioni sviluppate dalla collaborazione di MT e Lancia con, permettendo un movimento agevole fra le vie una ...L’atelier torinese firmerà il pick-up elettrico Alpha e altri prodotti in fase di sviluppo della società statunitense ...Non si arriva a niente, ma Carlstrom ritroverà più avanti i partner asiatici, che nel 2016 rileveranno la Pininfarina. Carlstrom mette assieme Hakan Samuelsson, che sarebbe diventato in seguito presid ...