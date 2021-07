(Di mercoledì 7 luglio 2021) Dovrà rispondere di lesioni personali, furto aggravato e guida con patente revocata. Il 35enne è stato fermato edai carabinieri di Bagnolo Cremasco nel cremonese per aver primato lae, poi, per averletocon cui è scappato. La ragazza è stata trasportata in ospedale. Il giovane è stato rintracciato dai militari che hanno scoperto che aveva anche la patente revocata. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fisco24_info : Picchia la fidanzata e le ruba l'auto, denunciato: E' accaduto nel cremonese, il 35enne aveva anche la patente revo… - italiaserait : Picchia la fidanzata e le ruba l’auto, denunciato - varietyyyyy : Questo mi da l'idea del fidanzato che picchia la fidanzata perché si è messa la gonna #TemptationIsland - FonteUfficiale : E' stato inseguito, investito e picchiato a morte - LetiziaFirenze : Maltratta e picchia la fidanzata: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Picchia fidanzata

La Provincia

BAGNOLO CREMASCO - Al culmine di una lite con la propria, l'aveva picchiata per poi rubarle l'auto con la quale si era allontanato. La donna aveva chiesto aiuto ai carabinieri che diramavano immediatamente le ricerche dell'uomo in fuga e, nel ...Un uomo di 40 anni, originario del Perù è stato arrestato ieri dalla polizia per aver aggredito la sua ex, 44 anni, sua connazionale, bloccandola all'interno dell'auto della donna in via Marconi a Firenze. Ad allertare la questura sono stati alcuni passanti. Secondo quanto spiegato, l'uomo ...Dovrà rispondere di lesioni personali, furto aggravato e guida con patente revocata. Il 35enne è stato fermato e denunciato dai carabinieri di Bagnolo Cremasco nel cremonese per aver prima picchiato l ...Verso le 15:00 di sabato le volanti della Questura hanno fermato un uomo che due giorni prima, ha rapinato un turista svizzero del suo iPhone. Il giovane due giorni prima si trovava con la fidanzata a ...