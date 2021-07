Piano Cashless | dalla sospensione del Cashback al credito d’imposta | tutte le novità

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Al via il cambio di rotta del governo Draghi sulItalia, messo a punto dal precedente esecutivo al fine di “incentivare l’uso di carte e app di pagamento, modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente”. Meno bonus a pioggia e più aiuti mirati: questa in sintesi la strada tracciata dal premier. Lesono contenute nel Decreto Legge 30 giugno 2021 n. 99 – ora trasformato in un emendamento al decreto Sostegni-bis da convertire entro il 24 luglio – che ha stabilito ladel Programma...

Satispay prosegue da sola la lotta all'evasione fiscale delItalia prorogando il cashback , misura sospesa temporaneamente dal governo per finanziare la Riforma degli ammortizzatori sociali. 'Nessuna critica al Governo - ha puntualizzato l'...Le motivazioni dietro l'introduzione del bonus bancomat Il bonus bancomat nasce perché, anche se ilItalianon piace al nuovo Governo guidato da Mario Draghi (e neanche alla maggior ...Circa il 90% delle operazioni potrà essere svolto in autonomia grazie a sportelli automatici evoluti e postazioni self. Gli operatori bancari potranno così specializzarsi nella consulenza, soprattutto ...Potrebbe essere necessario aspettare ancora due mesi per vedere i primi rimborsi del programma del Cashback di Stato, e ancora di più per il super premio da 1.500 euro.