Pfizer poco efficace contro la variante delta: perde il 30% di forza (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Coronavirus continua a far paura. La conferma arriva da Israele, il primo Stato al mondo a dichiarare mesi fa di aver raggiunto l'immunità di gregge, grazie alla massiccia campagna vaccinale messa in atto prima di tutti gli altri Paesi Segui su affaritaliani.it

metalblanco1991 : RT @caterinapac: @ily7687 @Lorenzo62752880 Se mi dimostri i dati e mi eviti un consenso (poco) informato, si’, certo, accetto. Ma se c’è di… - caterinapac : @ily7687 @Lorenzo62752880 Se mi dimostri i dati e mi eviti un consenso (poco) informato, si’, certo, accetto. Ma se… - mbx1900 : @valfromrome No purtroppo 48% é troppo poco. Io sarei orientato su Pfizer che sembra non dare estremi problemi al b… - MATTE1973S : RT @PezziniSimona: @ultimenotizie In realtà va visto in altro modo. Cioè se tutti sono vaccinati Pfizer, chi prende la variante Delta è OVV… - figliadellalba : @acetabuIaria Tu sei una moderner, può essere che hai un'attesa più lunga? io con il pfizer a 21 giorni ho fatto, m… -