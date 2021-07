Perini Navi: Ferretti e Sanlorenzo, base d’asta 62,5 milioni “troppo elevata” (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Ferretti Group e Sanlorenzo “dopo aver costituito una NewCo in joint venture paritetica, Restart, per rilevare Perini Navi annunciano di aver valutato la base d’asta di 62,5 milioni di euro, fissata dal curatore fallimentare, troppo elevata e non giustificata dal valore reale degli asset”. Il piano industriale per il rilancio dell’azienda, del marchio e, soprattutto, per garantire l’immediata continuità occupazionale per i lavoratori dei due cantieri, “richiede importanti investimenti che probabilmente non sono stati considerati nel fissare ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Ferretti Group e“dopo aver costituito una NewCo in joint venture paritetica, Restart, per rilevareannunciano di aver valutato ladi 62,5di euro, fissata dal curatore fallimentare,e non giustificata dal valore reale degli asset”. Il piano industriale per il rilancio dell’azienda, del marchio e, soprattutto, per garantire l’immediata continuità occupazionale per i lavoratori dei due cantieri, “richiede importanti investimenti che probabilmente non sono stati considerati nel fissare ...

