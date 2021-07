Perde le chiavi e decide di rompere una finestra di casa, muore dissanguato (Di mercoledì 7 luglio 2021) Aveva perso le chiavi e non sapeva come rientrare in casa. Ci ha provato rompendo una vetrata , ma nello sferrare il pugno contro la finestra, si è provocato un profondo taglio all'avambraccio ed è ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Aveva perso lee non sapeva come rientrare in. Ci ha provato rompendo una vetrata , ma nello sferrare il pugno contro la, si è provocato un profondo taglio all'avambraccio ed è ...

