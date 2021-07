Perché Johnson ha deciso di aprire tutto|«Avremo altri morti | ma dobbiamo farlo»

(Di mercoledì 7 luglio 2021) I contagi, in Gran Bretagna, sono in aumento. La variante Delta è diventata dominante. Eppure il governo britannico hadi ri, il 19 luglio: via mascherine, distanziamento sociale, vincoli agli assembramenti.

Advertising

LauraAluisi : Perche' non e' toccato a lui, di morire. #BorisJohnson - nino_pitrone : L'aria che tira, #MassGalli e la pesantissima accusa a #BorisJohnson: 'Ecco perché riapre', prof da brividi... - The_riddim : #CovidUK, perché #BorisJohnson ha deciso di aprire tutto @Corriere - MunShiann : RT @MomentiZen: Nelle avversità l'uomo impara a conoscersi meglio, perché è allora che gli mancano gli ammiratori. Samuel Johnson #mz - Gauro5 : Perché Johnson ha deciso di aprire tutto (nonostante la variante Delta e i contagi in aumento) -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Johnson

è consapevole del fatto che "la pandemia è lontana dalla fine". Che il vaccino non l'ha ...aveva ragione Victor Hugo: "Morire non è nulla, non vivere è spaventoso".... la Danimarca avrà il tifo del resto d'Europa per meriti acquisiti e, diciamo la verità, sti ... sessantamila come non si sentiva e vedeva dai giorni lontani, Borisha dato il libera ...