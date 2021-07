Paziente 64 – il giallo dell’isola dimenticata | la storia vera dell’isola danese che ha ispirato il film

Advertising

RaiQuattro : Alle 21.20 ciclo #DreamTeam 'Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata' (2018) intrigante thriller scandinavo… - SpettacolandoTv : #Paziente64: Il giallo dell’isola dimenticata | questa sera su Rai 4 -

Ultime Notizie dalla rete : Paziente giallo

RAI - Radiotelevisione Italiana

64 - Ildell'isola dimenticata , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 4 : film thriller, drammatico del 2018 di Christoffer Boe, con Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Søren ...64 - Ildell'isola dimenticata - 21:20 Rai 4 Insieme Per Forza - 21:15 Premium Cinema 2 Prima di lunedì - 21:10 Rai Movie Super Storm: L'ultima tempesta - 21:15 Cielo Ghosthunters - ...Per questa bravata il ragazzo dovrà rispondere di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. L’ambulanza era ...Domani in prima serata alle 21.20, Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) rimane nei territori del giallo e del mistero con “Paziente 64 - Il giallo dell’isola dimenticata”, un intrigante thriller ...