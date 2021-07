Patrick Zaki, la Camera approva a larga maggioranza la mozione per conferirgli la cittadinanza italiana. Si sono astenuti solo i parlamentari della Meloni (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Governo dovrà “avviare tempestivamente mediante le competenti istituzioni le necessarie verifiche al fine di conferire a Patrick George Zaki la cittadinanza italiana”. Lo prevede la mozione, approvata dall’Aula della Camera all’unanimità (qui il testo), con la sola astensione dei deputati di FdI, che che impegna l’esecutivo anche a “continuare a monitorare, con la presenza in aula della rappresentanza diplomatica italiana al Cairo, lo svolgimento delle udienze processuali a carico di Zaki e le sue ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Governo dovrà “avviare tempestivamente mediante le competenti istituzioni le necessarie verifiche al fine di conferire aGeorgela”. Lo prevede lata dall’Aulaall’unanimità (qui il testo), con la sola astensione dei deputati di FdI, che che impegna l’esecutivo anche a “continuare a monitorare, con la presenza in aularappresentanza diplomaticaal Cairo, lo svolgimento delle udienze processuali a carico die le sue ...

Advertising

amnestyitalia : Patrick Zaki rischia fino a 25 anni di carcere per dieci post di un account Facebook, che la sua difesa considera f… - borghi_claudio : In attesa che in commissione bilancio si partorisca il definitivo sul sostegni bis in aula da due giorni c'è la fon… - andrearossi76 : Anche @Montecitorio ha approvato la mozione per conferire la cittadinanza italiana a Patrick #Zaki. Ora che tutti e… - DavideTorah : RT @borghi_claudio: In attesa che in commissione bilancio si partorisca il definitivo sul sostegni bis in aula da due giorni c'è la fondame… - TweetsdiTeo : RT @chetempochefa: Il messaggio dal carcere di Tora per l’Italia e la Nazionale di Patrick Zaki, nel giorno del suo trentesimo compleanno.… -