Patrick Zaki, approvata la mozione per chiedere la cittadinanza italiana allo studente incarcerato in Egitto (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Camera ha approvato all'unanimità la mozione per conferire la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente di origini egiziane che stava frequentando un master all'Alma Mater di Bologna da quasi due anni rinchiuso in carcere a Mansoura, Egitto. La storia di Patrick Zaki ha coinvolto molto l'Italia, che si sta muovendo affinché lo studente possa essere rilasciato il prima possibile. Da un anno e quasi mezzo a questa parte, ogni 15 e 45 giorni si tiene un'udienza per decidere se scarcerare o meno ...

