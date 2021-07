Patrick Zaki, approvata all’unanimità la mozione per la cittadinanza italiana (Di mercoledì 7 luglio 2021) Si è votata oggi 7 luglio alla Camera, l’approvazione della cittadinanza italiana per Patrick Zaki, lo studente dell’Università di Bologna, detenuto in Egitto. Con 358 voti a favore la mozione è passata alla Camera dei Deputati; il testo approvato prevede che il Governo si impegni per: “continuare a sostenere, nei rapporti bilaterali con l’Egitto e in tutti i consessi europei ed internazionali, l‘immediato rilascio di Patrick Zaki e di tutti i prigionieri di coscienza: difensori dei diritti umani, giornalisti, avvocati e attivisti politici finiti in carcere solo per aver ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 7 luglio 2021) Si è votata oggi 7 luglio alla Camera, l’approvazione dellaper, lo studente dell’Università di Bologna, detenuto in Egitto. Con 358 voti a favore laè passata alla Camera dei Deputati; il testo approvato prevede che il Governo si impegni per: “continuare a sostenere, nei rapporti bilaterali con l’Egitto e in tutti i consessi europei ed internazionali, l‘immediato rilascio die di tutti i prigionieri di coscienza: difensori dei diritti umani, giornalisti, avvocati e attivisti politici finiti in carcere solo per aver ...

Advertising

amnestyitalia : Patrick Zaki rischia fino a 25 anni di carcere per dieci post di un account Facebook, che la sua difesa considera f… - fanpage : La Camera ha approvato la mozione per concedere la cittadinanza italiana a #PatrickZaki - sbonaccini : ?? Approvata alla Camera la mozione per conferire la cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Chiediamo a gran voce la… - cesarebrogi1 : RT @Facciamo_ECO: Cittadinanza a #PatrickZaki e verità per #GiulioRegeni subito! Affinché il nostro possa essere un #paese di cui andare fi… - AlbertoNespolo : RT @salvinimi: Non solo la cittadinanza onoraria ma la cittadinanza italiana vera a Patrick Zaki. Ora e subito -