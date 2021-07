Partito Gay, Mauro Festa chiede di intitolare il parco Montanelli alla Carrà (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Partito Gay tramite Mauro Festa, candidato a sindaco di Milano, chiede di intitolare il parco Montanelli a Raffaella Carrà Secondo quanto riportato da Tgcom24 e da AffariItaliani.it, Mauro Festa, candidato sindaco per Milano del Partito Gay per i diritti LGBT+ Solidale, Ambientalista, Liberale, ha chiesto di intitolare il parco Indro Montanelli a Raffaella Carrà. Le motivazioni di tale proposta sono dovure a due motivi ben precisi. Il ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 luglio 2021) IlGay tramite, candidato a sindaco di Milano,diila RaffaellaSecondo quanto riportato da Tgcom24 e da AffariItaliani.it,, candidato sindaco per Milano delGay per i diritti LGBT+ Solidale, Ambientalista, Liberale, ha chiesto diilIndroa Raffaella. Le motivazioni di tale proposta sono dovure a due motivi ben precisi. Il ...

partitogaysal : RT @Gayofficialita: Deputato #fassina di #LeU chiede affossamento #decretoomofobia. Inaccettabile. Bisogno di voti anche per questo movimen… - BITCHYFit : @VittoRatti @Fedez @ZanAlessandro @civati @marcocappato Ma il contraddittorio sui diritti civili non dovrebbe neanc… - Gayofficialita : Deputato #fassina di #LeU chiede affossamento #decretoomofobia. Inaccettabile. Bisogno di voti anche per questo mov… - MarrazzoFab : Deputato #fassina di #LeU chiede affossamento #decretoomofobia. Inaccettabile. Bisogno di voti anche per questo mov… - 0Barbicone : @MediasetTgcom24 'Partito Gay'. Solo gay. Poi sono gli altri che vi ghettizzanno ehh..... -