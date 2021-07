Papa Francesco | “Toccato dai tanti messaggi d’affetto”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) – “Sonodaie dall’affetto ricevuto in questi giorni. Ringrazio tutti per la vicinanza e la preghiera”. Così, in uno pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del Santo Padre, dopo il ricovero e l’operazione al policlinico Gemelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

'Il decorso post - operatorio di Sua Santità continua ad essere regolare e soddisfacente. Il Santo Padre ha continuato ad alimentarsi regolarmente ed ha sospeso la terapia infusionale'. È il bollettino medico diramato dal ... "Sono toccato dai tanti messaggi e dall'affetto ricevuto in questi giorni. Ringrazio tutti per la vicinanza e la preghiera". Così Papa Francesco, in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del Santo Padre ... Come sta Papa Francesco? Dai risultati dell'esame istologico effettuato sui tessuti prelevati dall'addome del Santo Padre durante l'operazione al colon effettuata domenica hanno escluso ...